**Quirinale: Conte a caccia soluzioni, crepe M5S su Draghi al Colle e tentazione opposizione** (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - C'è addirittura chi parla di scissione, anche se dai vertici la risposta è netta: "Non esiste!". Fatto sta che la partita Quirinale sta creando parecchie fibrillazioni all'interno del M5S. Con l'ex premier Giuseppe Conte che tira dritto sul no a Mario Draghi al Colle: "Il timoniere non abbandoni la nave in piena tempesta, deve restare a Palazzo Chigi", il messaggio che consegna ai media e ai suoi. Compreso a chi, nel Movimento, invita con forza a non precludersi nessuna via, soprattutto sull'attuale presidente del Consiglio. In primis Luigi Di Maio, che teme un M5S isolato, che alla fine dei giochi resti col cerino in mano. Ieri tra i due, come riportato dall'Adnkronos, c'è stato un confronto serrato e franco nella cabina di regia convocata in tarda serata, un 'botta e risposta' che ha monopolizzato parte ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - C'è addirittura chi parla di scissione, anche se dai vertici la risposta è netta: "Non esiste!". Fatto sta che la partita Quirinale sta creando parecchie fibrillazioni all'interno del M5S. Con l'ex premier Giuseppeche tira dritto sul no a Marioal: "Il timoniere non abbandoni la nave in piena tempesta, deve restare a Palazzo Chigi", il messaggio che consegna ai media e ai suoi. Compreso a chi, nel Movimento, invita con forza a non precludersi nessuna via, soprattutto sull'attuale presidente del Consiglio. In primis Luigi Di Maio, che teme un M5S isolato, che alla fine dei giochi resti col cerino in mano. Ieri tra i due, come riportato dall'Adnkronos, c'è stato un confronto serrato e franco nella cabina di regia convocata in tarda serata, un 'botta e risposta' che ha monopolizzato parte ...

Advertising

fattoquotidiano : Quirinale, fuorionda di Mentana mentre parla Conte: “È incredibile, non l’avrei mai detto. Se la sta giocando megli… - petergomezblog : Quirinale, Draghi fa campagna elettorale per se stesso: vede Salvini, poi sente Letta e Conte. E le “consultazioni”… - fattoquotidiano : L’avvocato non si sposta, casomai rilancia. Per Giuseppe Conte il no all’elezione di Mario Draghi al Quirinale non… - LoryDowney7 : RT @lucianoghelfi: #Conte: oggi abbiamo deciso di non presentare una #rosa di nomi. In questo modo acceleriamo il dialogo con il #centrodes… - ClaudioFacchin5 : RT @dariodangelo91: Molto grave che durante una crisi che può sfociare in una guerra in Europa il ministro degli Esteri diserti la riunione… -