Quirinale 2022 | Renzi e Draghi ‘centravanti o portiere’ – Video

(Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Mariocentravanti per un anno a Palazzo Chigi o portiere per 7 anni al. E’ lo scenario, tra politica e calcio, che Matteodelinea a Cartabianca analizzando la situazione dopo la seconda votazione per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica e soffermandosi in particolare sul ruolo dell’attuale presidente del Consiglio. (Immagini raiplay.it) L'articolo proviene da Italia Sera.

L'idea del centrodestra di proporre tre nomi di alto profilo per ilnon è stata un successo, visto che 'tutti sanno che non saranno i veri candidati'. Secondo il giornalista, il rituale ...Ma soprattutto si sta raccontando che la maggioranza per ilè uguale a quella del governo, è una leggenda metropolitana per portare Draghi. Sono due maggioranze distinte, tanto che la ...ROMA - Per il secondo giorno consecutivo la votazione per eleggere il Presidente della Repubblica si è chiusa con un nulla di fatto. Sono state ben 527 le schede bianche scrutinate oggi, rispetto alle ...Continua la pioggia di schede bianche. Tra le preferenze conferme per Amadeus e Alberto Angela. Tra i nomi anche la mamma di Giulio .... Quanto vorrei sapere il tuo nome?Voto palese Accanto alle centi ...