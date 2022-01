Quirinale 2022 – Inutile aspettarsi risultati positivi: non ci sono più veri leader (Di martedì 25 gennaio 2022) Il 9 luglio 1878 veniva eletto presidente della Repubblica italiana Sandro Pertini. Il migliore, ma per davvero, non nel senso fake contrabbandato da giornaloni e partiti allo sbando. L’elezione del presidente, partigiano e per ciò stesso patriota (non nel senso meloniano del termine, ovviamente) rappresentò un risultato storico, sia per l’ampiezza straordinariamente alta dei consensi (82,3%, percentuale mai raggiunta né prima né dopo), sia per la qualità dell’eletto. Un risultato che costituiva il prodotto dell’onda lunga della Resistenza, e, al tempo stesso, del settennio operaio e antifascista (1968-1975). Tempi ormai lontani. In Parlamento del resto erano presenti allora dei leader veri, espressione di partiti autenticamente di massa. Oggi abbiamo invece una pletora di mestierianti sul cui stendardo è impressa esclusivamente una parola d’ordine: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Il 9 luglio 1878 veniva eletto presidente della Repubblica italiana Sandro Pertini. Il migliore, ma per davvero, non nel senso fake contrabbandato da giornaloni e partiti allo sbando. L’elezione del presidente, partigiano e per ciò stesso patriota (non nel senso meloniano del termine, ovviamente) rappresentò un risultato storico, sia per l’ampiezza straordinariamente alta dei consensi (82,3%, percentuale mai raggiunta né prima né dopo), sia per la qualità dell’eletto. Un risultato che costituiva il prodotto dell’onda lunga della Resistenza, e, al tempo stesso, del settennio operaio e antifascista (1968-1975). Tempi ormai lontani. In Parlamento del resto erano presenti allora dei, espressione di partiti autenticamente di massa. Oggi abbiamo invece una pletora di mestierianti sul cui stendardo è impressa esclusivamente una parola d’ordine: ...

Advertising

petergomezblog : Quirinale, Draghi fa campagna elettorale per se stesso: vede Salvini, poi sente Letta e Conte. E le “consultazioni”… - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Il film della prima giornata di votazioni per eleggere il Presidente della Repubblica. Il voto… - LegaSalvini : #QUIRINALE, #SALVINI: 'DISPIACE PER NO PREGIUDIZIALI DI LETTA' - JohnHard3 : RT @ilfattoblog: 'Nessuno si oppone alla resistibile ascesa dell’ex banchiere centrale, allegoria del tempo presente: la politica esiste co… - JohnHard3 : RT @ilfattoblog: Sul web entusiasmo per #NicolaGratteri al #Quirinale: c'è chi spera in un domani migliore [LEGGI] -