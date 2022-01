Omicron, la curva ha raggiunto il plateau: cosa succede ora? «Ad aprile tutti più liberi» (Di martedì 25 gennaio 2022) Omicron come punto di svolta. «Il 31 marzo scade lo stato di emergenza, sarà davvero il momento di avviarci alla normalità, a una gestione ordinaria della pandemia. La bella... Leggi su ilmattino (Di martedì 25 gennaio 2022)come punto di svolta. «Il 31 marzo scade lo stato di emergenza, sarà davvero il momento di avviarci alla normalità, a una gestione ordinaria della pandemia. La bella...

Advertising

Corriere : «Ci sono buone notizie: sembra che siamo arrivati al plateau della curva per ciò che riguarda l’Omicron e si sta an… - RaiNews : '#Omicron sottostimata. È ancora presto per fare previsioni sull'evolversi della pandemia': così il presidente dell… - TgrRai : #COVID, la variante #Omicron sembra aver raggiunto il picco: comincia la discesa della curva dei #contagi e dei ric… - FloridiaBarbara : RT @Agenzia_Ansa: 'Ci sono buone notizie: sembra che siamo arrivati al plateau della curva per ciò che riguarda l'Omicron e si sta andando… - MuraGesuino : Figliuolo: ‘Ci sono buone notizie: sembra che siamo arrivati al plateau della curva per ciò che riguarda l’Omicron… -