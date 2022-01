Muore da solo a 23 anni, "Alla madre impedito l'accesso in ospedale per le norme Covid" (Di martedì 25 gennaio 2022) Firenze, 25 gennaio 2022 - È morto solo , a 23 anni, all'ospedale San Giovanni di Dio di Firenze perché, a causa del Covid, i sanitari hanno negato ai familiari l'accesso al reparto in cui il ... Leggi su lanazione (Di martedì 25 gennaio 2022) Firenze, 25 gennaio 2022 - È morto, a 23, all'San Giovdi Dio di Firenze perché, a causa del, i sanitari hanno negato ai familiari l'al reparto in cui il ...

