La Corea del Nord ha lanciato altri due missili Cruise (Di martedì 25 gennaio 2022) La Corea del Nord avrebbe testato altri due missili Cruise da un’area interna, lo hanno rilevati i sistemi di sicurezza sudCoreani dichiarando che se dovessero essere lanciati nella loro direzione, riuscirebbero con ogni probabilità a contrastarli. Si tratta solo dell’ennesimo test fatto dal Paese, che sembra abbia ricominciato a condurre test nucleari e missilistici a lungo raggio. Nuovo lancio autorizzato in Corea del Nord L’agenzia sudCoreana Yonhap, ha fatto sapere come la Corea del Nord abbia effettuato il lancio di due missili Cruise in mare; i funzionari militari hanno specificato che stanno proseguendo ulteriori indagini per “condurre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 25 gennaio 2022) Ladelavrebbe testatodueda un’area interna, lo hanno rilevati i sistemi di sicurezza sudni dichiarando che se dovessero essere lanciati nella loro direzione, riuscirebbero con ogni probabilità a contrastarli. Si tratta solo dell’ennesimo test fatto dal Paese, che sembra abbia ricominciato a condurre test nucleari estici a lungo raggio. Nuovo lancio autorizzato indelL’agenzia sudna Yonhap, ha fatto sapere come ladelabbia effettuato il lancio di duein mare; i funzionari militari hanno specificato che stanno proseguendo ulteriori indagini per “condurre ...

