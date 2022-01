La classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 24 al 30 gennaio 2022

Leggi su cityroma

(Di martedì 25 gennaio 2022) L’oroscopo della fortuna: scopri ladei! Nelladeipiùper lache va da lunedì 24 a domenica 30a trionfare saranno idi terra: Toro, Vergine, Capricorno ma anche Pesci e Scorpione. Questo avviene perché tanti pianeti veloci sembrano essersi dati appuntamento proprio nel segno del Capricorno. 12. Cancro Ci sono dei momenti in cui persino i pianeti sembrano avere delle preferenze e, in effetti, adesso non sembrano proprio guardare di buon occhio verso il tuo banco, un po’ come il prof di latino che evidentemente ce l’aveva con te. Quindi, insomma, senza starti a lamentare troppo direi che è l’occasione migliore per fare come quando si disdicono gli impegni ...