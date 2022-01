Juve, Xavi vuole Morata ma il Barça è in rosso. Arsenal - Arthur: sì ai 18 mesi però... (Di martedì 25 gennaio 2022) C'è un uomo che osserva la Juventus da lontano, parecchio interessato. L'uomo ha un discreto piede destro. Xavi, allenatore del Barcellona, continua a pensare ad Alvaro Morata: lo ha chiamato per ... Leggi su gazzetta (Di martedì 25 gennaio 2022) C'è un uomo che osserva lantus da lontano, parecchio interessato. L'uomo ha un discreto piede destro., allenatore del Barcellona, continua a pensare ad Alvaro: lo ha chiamato per ...

Advertising

romeoagresti : Parallelamente al discorso #Vlahovic-#Juve (prima offerta ufficiale in rampa di lancio), c’è in ballo anche nuovame… - alealex73 : RT @romeoagresti: Parallelamente al discorso #Vlahovic-#Juve (prima offerta ufficiale in rampa di lancio), c’è in ballo anche nuovamente #M… - Deborahpiac : RT @romeoagresti: Parallelamente al discorso #Vlahovic-#Juve (prima offerta ufficiale in rampa di lancio), c’è in ballo anche nuovamente #M… - Zebratus : RT @romeoagresti: Parallelamente al discorso #Vlahovic-#Juve (prima offerta ufficiale in rampa di lancio), c’è in ballo anche nuovamente #M… - SilviaPrato1 : RT @romeoagresti: Parallelamente al discorso #Vlahovic-#Juve (prima offerta ufficiale in rampa di lancio), c’è in ballo anche nuovamente #M… -