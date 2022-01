Iliad Fibra, tutto quello che devi sapere prima di sceglierla (Di martedì 25 gennaio 2022) Una guida completa con tutto quello che sappiamo sulla nuova offerta di connettività Iliad annunciata oggi: trasparente, senza costi nascosti, con fatturazione mensile ed un costo davvero appetibile... Leggi su dday (Di martedì 25 gennaio 2022) Una guida completa conche sappiamo sulla nuova offerta di connettivitàannunciata oggi: trasparente, senza costi nascosti, con fatturazione mensile ed un costo davvero appetibile...

Advertising

Affaritaliani : Iliad sbarca sulla fibra low cost in Italia.'M&A con Vodafone? Avanti da soli' - lorenzo10469500 : Iliad, offerta in fibra ottica wifi: si parte da 15,99 euro al mese a 5 Giga di velocità - Corriere della Sera… - SEOWordpressit : @IliadItalia @Domenico_Dip Forza che aspetto anche io. Sperando che l'offerta resti buona per chi come me è cliente… - mvolpi65 : #Iliad, ecco l’offerta fibra che spacca il mercato: 15.99 euro al mese per 5 Gbps. Per sempre. - Digital_Day : Se avete altre domande chiedete a noi. Noi chiediamo a Iliad -