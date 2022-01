Il web si scaglia contro Raimondo Todaro dopo le frasi dette alla Celentano

Leggi su vitadavips.myblog

(Di martedì 25 gennaio 2022) Nella puntata di Amici 21 andata in onda domenica 23 gennaio c’è stata una forte discussione trae Alessandra. Il tutto è nato, in particolar modo, dai casting che la maestra ha fatto per trovare un altro ballerino di latino al posto di Mattia che è infortunato da circa un mese. Nel