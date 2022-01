Il 28 lancio secondo satellite COSMO-SkyMed Second Generation

(Di martedì 25 gennaio 2022) È tutto pronto alla base di Cape Canaveral Air Force Station per ildeldella costellazione italianadia Generazione (CSG) promossa dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dal Ministero della Difesa con il contributo del Ministero dell'Università e della Ricerca. A portarlo in orbita eliosincrona polare il prossimo 28 gennaio alle 00.11 italiane sarà un vettore Falcon 9 della società americana SpaceX. Questo- evidenzia l'ASI - consentirà di proseguire l'operatività dell'intera costellazionein orbita da più di quindici anni aumentandone le capacità complessive.Il programma raggiungerà quindi l'ennesimo importante traguardo, in linea con gli obiettivi ...

