Ian McKellen vorrebbe recitare in un musical

Advertising

JustAnOldDiary : Anche Alan Rickman nei panni di Rasputin era pazzesco, c'è anche Ian McKellen in quel film! ??… - pocketslover : @fakeoflia È PALESEMENTE IAN MCKELLEN - pocketslover : UNO DI QUELLO CHE HA RISPOSTO È UGUALE A IAN MCKELLEN AIUTO - iammmartina_ : Ma perchè mai dovrebbero mettere assieme Ian mckellen-Patrick Stewart con Sophie turner e Jennifer Lawrence? Sono t… - wingsofaboy : io: no ma sta cosa che enrico cavillo spammava facts sui libri mi sta venendo a noia solo di questo parlano… -

Ultime Notizie dalla rete : Ian McKellen

SoloGossip.it

Questi ultimi anni si sono rivelati un periodo fortunato per i musical, con l'uscita e la produzione di numerose pellicole, e dunque chissà che il desiderio di Sirtrovi una sponda: il grande attore shakespeariano, diventato famoso presso il grande pubblico interpretando il mago Gandalf nella trilogia del 'Signore degli Anelli' e il supereroe ...La narrazione iniziale in effetti subì diversi rimaneggiamenti visto che all'inizio doveva essere Elijah Wood a parlare, poi toccò a, ma la produzione non ritenne Frodo e Gandalf i ...Questi ultimi anni si sono rivelati un periodo fortunato per i musical, con l'uscita e la produzione di numerose pellicole, e dunque chissà che il desiderio di Sir Ian McKellen trovi una sponda: il gr ...Ci sarà anche Pino Ammendola tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno , il salotto pomeridiano di Rai 1 in onda tutti i giorni dalle ...