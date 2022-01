Fuori dal Coro: ospiti di stasera, 25 gennaio 2022 (Di martedì 25 gennaio 2022) stasera, 25 gennaio 2022, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata Fuori dal Coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. In puntata sarà dedicato ampio spazio a tutti gli ultimi aggiornamenti sull’elezione del prossimo Presidente della Repubblica, tra operazioni di voto e retroscena. Con nuovi documenti proseguirà l’inchiesta, partita la scorsa settimana, sull’Ospedale Galeazzi di Milano, dove sono stati rinviati o annullati alcuni interventi per i pazienti non in possesso del super green pass, decisione che ha portato la direzione generale Welfare della Regione Lombardia ad avviare un’ispezione interna all’Istituto per raccogliere informazioni. Come di consueto, con aggiornamenti e nuovi casi, si parlerà delle occupazioni abusive di case private, ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 25 gennaio 2022), 25, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntatadal, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. In puntata sarà dedicato ampio spazio a tutti gli ultimi aggiornamenti sull’elezione del prossimo Presidente della Repubblica, tra operazioni di voto e retroscena. Con nuovi documenti proseguirà l’inchiesta, partita la scorsa settimana, sull’Ospedale Galeazzi di Milano, dove sono stati rinviati o annullati alcuni interventi per i pazienti non in possesso del super green pass, decisione che ha portato la direzione generale Welfare della Regione Lombardia ad avviare un’ispezione interna all’Istituto per raccogliere informazioni. Come di consueto, con aggiornamenti e nuovi casi, si parlerà delle occupazioni abusive di case private, ...

RollingStoneita : Il produttore di ‘Back to Black’ di Amy Winehouse, e non solo, si dice «impressionato» dal sound che il quartetto h… - AurelianoStingi : Se il virus muta, cambia recettore di ingresso, diventa più veloce etc è ampiamente fuori dal nostro controllo. E f… - GassmanGassmann : Se si abbandonano le periferie, se si sposta quello che non si vuole vedere fuori dal centro, poi non ci si deve st… - Mirkosway74 : @mariogiordano5 Grazie @mariogiordano5 per lo straordinario lavoro che sta facendo, lei è veramente una voce fuori dal coro.?? - Marta_Brambilla : @discodance17 @Alien1750 Capisco che il passaggio da ufficio a casa deve essere un casino. Ma per quanto riguarda l… -