Eni punta forte sull’Egitto

(Di martedì 25 gennaio 2022) Eni si è aggiudicata cinque degli otto blocchi esplorativi dell’ultima gara esplorativa lanciata dall’Egitto, nella speranza di pescare un nuovo “jolly” come Zohr, il mega-giacimento di gas più importante del Mediterraneo scoperto proprio dal Cane a sei zampe nel 2015. Business as usual? Non proprio. Un’eventuale nuova scoperta potrebbe avere conseguenze geopolitiche enormi. Se Zohr ha permesso InsideOver.

Advertising

ItaliaOggi : Eni insieme a Point Resources punta all'Ipo di Var Energi alla borsa di Oslo -

Ultime Notizie dalla rete : Eni punta

Inside Over

Ladell'iceberg delle difficoltà in cui si trova la Puglia è rappresentata dal numero ... Conad, Enel, Intesa San Paolo, Philip Morris Italia, Snam,, Grana Padano, Granarolo, Generali, ...Nel corso del Capital Markets,ha spiegato che la nuova società che integra rinnovabili, retail e mobilità elettricaa 31mila punti di ricarica elettrica e 15 milioni di clienti. A guidarla ...OSLO - Eni e la società di private equity norvegese HitecVision hanno annunciato di avere in programma la quotazione della joint venture Vaar Energi alla borsa di Oslo.L'operazione consiste in un'offerta pubblica in Norvegia, Svezia, Finlandia e Danimarca e in un collocamento privato per determinati ...