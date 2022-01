Ecco i nomi del Centrodestra per il Quirinale. Sono tre: Pera, Moratti e Nordio. Salvini: “Non hanno in tasca la tessera di un partito” (Di martedì 25 gennaio 2022) L’ex presidente del Senato Marcello Pera (qui il profilo), l’attuale vicepresidente della Regione Lombardia ed ex sindaco di Milano, Letizia Moratti, e l’ex magistrato Carlo Nordio (qui il suo profilo). È la rosa dei nomi per la presidenza della Repubblica presentata dal leader della Lega Matteo Salvini a nome del Centrodestra, nel corso di una conferenza stampa (qui il video) insieme alla leader di FdI, Giorgia Meloni e dal coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani. Nessuno dei tre, ha detto il segretario del Carroccio, “ha la tessera di un partito in tasca”. “Il Centrodestra sta dando prova di compattezza, lealtà e voglia di dialogare” ha aggiunto Salvini confermando i nomi dei ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 25 gennaio 2022) L’ex presidente del Senato Marcello(qui il profilo), l’attuale vicepresidente della Regione Lombardia ed ex sindaco di Milano, Letizia, e l’ex magistrato Carlo(qui il suo profilo). È la rosa deiper la presidenza della Repubblica presentata dal leader della Lega Matteoa nome del, nel corso di una conferenza stampa (qui il video) insieme alla leader di FdI, Giorgia Meloni e dal coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani. Nessuno dei tre, ha detto il segretario del Carroccio, “ha ladi unin”. “Ilsta dando prova di compattezza, lealtà e voglia di dialogare” ha aggiuntoconfermando idei ...

Advertising

Mauro73432329 : - LaNotiziaTweet : Ecco i nomi del #Centrodestra per il Quirinale. Sono tre: #Pera, #Moratti e #Nordio. Salvini: “Non hanno in tasca l… - zazoomblog : La svolta del centrodestra: “Ecco i nomi per il Quirinale” (VIDEO) - #svolta #centrodestra: #“Ecco… - Lucky61mass : RT @La7tv: 'Carlo #Nordio, Letizia #Moratti e Marcello #Pera': ecco la rosa di nomi del centrodestra per il Quirinale. #maratonamentana ht… - La7tv : 'Carlo #Nordio, Letizia #Moratti e Marcello #Pera': ecco la rosa di nomi del centrodestra per il Quirinale.… -