Corsa al Quirinale, seconda giornata di votazioni conclusa e quorum non raggiunto: il riassunto della giornata (Di martedì 25 gennaio 2022) Anche la giornata di oggi è stata molto intensa per il Quirinale. Oltre alla seconda votazione infatti, in queste ore si è molto parlato delle candidature avanzate da parte del centro-destra, nel corso della conferenza stampa tenuta da Salvini, Tajani e Meloni. Dopo aver commentato le proposte della fazione avversaria, il centro-sinistra si è riunito a sua volta rendendo note le intenzioni del gruppo sulle nomine dei candidati. seconda votazione per il Presidente della Repubblica conclusa: quorum non raggiunto Anche la seconda giornata di votazione per eleggere il Presidente della Repubblica si è conclusa con una ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 25 gennaio 2022) Anche ladi oggi è stata molto intensa per il. Oltre allavotazione infatti, in queste ore si è molto parlato delle candidature avanzate da parte del centro-destra, nel corsoconferenza stampa tenuta da Salvini, Tajani e Meloni. Dopo aver commentato le propostefazione avversaria, il centro-sinistra si è riunito a sua volta rendendo note le intenzioni del gruppo sulle nomine dei candidati.votazione per il PresidenteRepubblicanonAnche ladi votazione per eleggere il PresidenteRepubblica si ècon una ...

