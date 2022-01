Chi è Pino Ammendola? Età, carriera e vita privata dell’attore (Di martedì 25 gennaio 2022) Ecco chi è Pino Ammendola – Età – carriera e vita privata dell’attore Pino Ammendola, vero nome Giuseppe Ammendola, è un famoso attore, regista, doppiatore e autore teatrale. Nel corso della sua lunga carriera ha conquistato non poco successo. L’attore è nato il 2 dicembre 1951 a Napoli, si appassionò al mondo della recitazione sin da giovanissimo. Approdò al cinema nel 1963 al fianco di Nino Manfredi, dopodiché iniziò a studiare teatro. Nei panni di doppiatore ha prestato la sua voce a noti e importanti attori come Roman Polanski, Antonio Banderas, Ian McKellen, Stanley Tucci e altri ancora. Nei panni di attore abbiamo visto Pino Ammendola in vari e noti film come Le badanti di Marco ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 25 gennaio 2022) Ecco chi è– Età –, vero nome Giuseppe, è un famoso attore, regista, doppiatore e autore teatrale. Nel corso della sua lungaha conquistato non poco successo. L’attore è nato il 2 dicembre 1951 a Napoli, si appassionò al mondo della recitazione sin da giovanissimo. Approdò al cinema nel 1963 al fianco di Nino Manfredi, dopodiché iniziò a studiare teatro. Nei panni di doppiatore ha prestato la sua voce a noti e importanti attori come Roman Polanski, Antonio Banderas, Ian McKellen, Stanley Tucci e altri ancora. Nei panni di attore abbiamo vistoin vari e noti film come Le badanti di Marco ...

Advertising

CorriereCitta : Pino Ammendola: chi è, età, carriera, Operazione San Gennaro, chi è il figlio Claudio, moglie, foto - CorriereCitta : Pino Ammendola, chi è la moglie Maria Letizia Gorga: età, carriera, chi è il figlio Claudio Ammendola - DonnaGlamour : Tutto quello che non sai su Pino Ammendola, celebre attore e doppiatore - pino_pinot2001 : @VeroDeRomanis @QRepubblica Come si fa a far capire a tutti noi, che stiamo vivendo di un tenore di vita drogato, d… -