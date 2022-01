Calciomercato: Nicolas Tagliafico sogna il Barcellona, niente Napoli (Di martedì 25 gennaio 2022) Dalla Spagna, Nicolas Tagliafico sogna il Barcellona Il terzino dell’Ajax ha detto no al Napoli. Nicolas Tagliafico sogna il Barcellona. In queste ultime settimane, il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 25 gennaio 2022) Dalla Spagna,ilIl terzino dell’Ajax ha detto no alil. In queste ultime settimane, il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

