Calciomercato Juventus, Allegri ha perso la testa: “Rivoglio lui” (Di martedì 25 gennaio 2022) Il centrocampista è un pupillo di Allegri che ha chiesto alla società uno sforzo in questi ultimi giorni di mercato per riavere classe 1994. Giocatore forte fisicamente e intelligente dal punto di vista tattico; questo il valore di Emre Can che Allegri conosce benissimo e, proprio per questo, ha chiesto alla società di acquistare il centrocampista tedesco. LapresseLa Juventus, in questi ultimi giorni di mercato, proverà a sistemare il centrocampo; Allegri ha bisogno di qualità e quantità per poter sviluppare, nel migliore dei modi, il suo sistema di gioco. Sono tanti i nomi nel mirino della società bianconera anche se il principale obiettivo del tecnico sembra essere solo uno: Emre Can. Il centrocampista tedesco, in forza al Borussia Dortmund, ha vestito la maglia della Juventus per due stagioni, dal ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 25 gennaio 2022) Il centrocampista è un pupillo diche ha chiesto alla società uno sforzo in questi ultimi giorni di mercato per riavere classe 1994. Giocatore forte fisicamente e intelligente dal punto di vista tattico; questo il valore di Emre Can checonosce benissimo e, proprio per questo, ha chiesto alla società di acquistare il centrocampista tedesco. LapresseLa, in questi ultimi giorni di mercato, proverà a sistemare il centrocampo;ha bisogno di qualità e quantità per poter sviluppare, nel migliore dei modi, il suo sistema di gioco. Sono tanti i nomi nel mirino della società bianconera anche se il principale obiettivo del tecnico sembra essere solo uno: Emre Can. Il centrocampista tedesco, in forza al Borussia Dortmund, ha vestito la maglia dellaper due stagioni, dal ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Vlahovic: la Fiorentina detta le condizioni, la Juventus prepara l'offerta giusta. Si lavora per… - Gazzetta_it : #calciomercato Juventus - Vlahovic, tutte le cifre del grande affare - GiovaAlbanese : Sarà #Vlahovic 9?? a scegliere la sua nuova destinazione: e la #Juventus è in cima alla lista dei suoi desideri. La… - kraivich39 : RT @Gazzetta_it: Juve, Xavi vuole Morata ma il Barça è in rosso. Arsenal-Arthur: sì ai 18 mesi però... - ninobizzintino : #Juventus #Calciomercato #VlahovicBianconero se l'operazione va in porto, il primo dato significativo è la conferma… -