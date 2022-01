Bob | i convocati dell’Italia per le Olimpiadi di Pechino 2022 Due equipaggi nel 4 | c’è Giada Andreutti nel monobob

Leggi su oasport

(Di martedì 25 gennaio 2022) Sono stati ufficializzati idella nazionale italiana in vista dei Giochi Olimpici invernali di, che prenderanno il via nella giornata del 4 febbraio prossimo. Per quanto riguarda il bob vedremo la seguente line-up: per il bob a 2 maschile Patrick Baumgartner (27 dicembre 1994, GS Fiamme Azzurre) assieme a Robert Gino Mircea (9 agosto 1999, Bob Club Cortina). Nel bob a 4, nel primo team, oltre al solito Patrick Baumgartner, saranno al via Lorenzo Bilotti (21 settembre 1994, GS Fiamme Oro), Eric Fantazzini (27 aprile 1996, CS Carabinieri) e Alex Verginer (3 ottobre 1994, CS Esercito). Nel team 2 vedremo in azione Robert Gino Mircea, quindi José Delmas Obou (25 ottobre 1991, Bob Club Cristallo), Alex Pagnini (25 aprile 1994, Bob Club Cortina) e Mattia Variola (17 maggio 1995, GS Fiamme Azzurre). La riserva sarà ...