Bimbo annegato a Torre del Greco: la madre resta in carcere Pozzuoli (Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – resta in carcere Adalgisa Gamba, la donna di 40 anni accusata di avere ucciso il figlio di due anni e mezzo, morto annegato la sera del 2 gennaio scorso nella zona di località La Scala a Torre del Greco (Napoli). Il tribunale del Riesame infatti ha respinto la richiesta della difesa della donna in merito ad una possibile attenuazione delle esigenze della misura cautelare in galera emessa dal gip del tribunale Fernanda Iannone al termine dell’interrogatorio di garanzia. Il giudice per le indagini preliminari aveva accolto la richiesta dell’avvocato di sottoporre la sua assistita ad un giudizio medico per valutare la compatibilità della donna con il regime carcerario, esame che la settimana scorsa non ha però fatto emergere aspetti ostativi ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) –inAdalgisa Gamba, la donna di 40 anni accusata di avere ucciso il figlio di due anni e mezzo, mortola sera del 2 gennaio scorso nella zona di località La Scala adel(Napoli). Il tribunale del Riesame infatti ha respinto la richiesta della difesa della donna in merito ad una possibile attenuazione delle esigenze della misura cautelare in galera emessa dal gip del tribunale Fernanda Iannone al termine dell’interrogatorio di garanzia. Il giudice per le indagini preliminari aveva accolto la richiesta dell’avvocato di sottoporre la sua assistita ad un giudizio medico per valutare la compatibilità della donna con il regime carcerario, esame che la settimana scorsa non ha però fatto emergere aspetti ostativi ...

Bimbo annegato a Torre del Greco: la madre resta in carcere Resta in carcere Adalgisa Gamba , la donna di 40 anni accusata di avere provocato la morte del figlio di due anni e mezzo, bimbo annegato nelle acque antistanti la zona La Scala di Torre del Greco (Napoli) la sera dello scorso 2 gennaio. Il medico incaricato dal gip del tribunale di Torre Annunziata Fernanda Iannone, ha ...

Bimbo annegato: madre resta in carcere Pozzuoli - Campania Agenzia ANSA Bimbo morto annegato a Torre del Greco: la mamma resta in carcere Resta in carcere la madre del bambino morto annegato a Torre del Greco. Il verdetto al termine di un'udienza fissata nel pomeriggio di ieri ...

Bimbo annegato a Torre del Greco: la mamma resta in carcere Resta in carcere. La mamma, che ha confessato di avere annegato il suo bambino in mare a Torre del Greco, non uscirà dalla cella di Pozzuoli dove è detenuta da inizio gennaio. È stata depositata in ma ...

