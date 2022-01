Basket: Reyer Venezia nel caos con le due squadre. Uomini nel caos neve in Turchia, donne rinviate all’arrivo a Montpellier (Di martedì 25 gennaio 2022) Doppia vicenda al limite, o forse no, del decoroso per le due squadre dell’Umana Reyer Venezia. Sia la maschile che la femminile, infatti, sono rimaste coinvolte in situazioni a dir poco disdicevoli, l’una in quota EuroCup, l’altra verso un’Eurolega femminile che, come vedremo, non sarà. Partiamo dagli Uomini. La squadra di coach Walter De Raffaele è attesa, domani, da una trasferta turca che la porterà a giocare contro il Frutti Extra Bursaspor, per l’11a giornata di EuroCup. Problema: in Turchia nevica. In Grecia pure. Euroleague Basketball ha rinviato la partita del Panathinaikos in Eurolega, ma, per qualche motivo, non ha emesso lo stesso provvedimento, in condizioni parimenti difficili, per gli orogranata. Non l’ha presa bene il neoplay Jordan Theodore, che su Instagram si è ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) Doppia vicenda al limite, o forse no, del decoroso per le duedell’Umana. Sia la maschile che la femminile, infatti, sono rimaste coinvolte in situazioni a dir poco disdicevoli, l’una in quota EuroCup, l’altra verso un’Eurolega femminile che, come vedremo, non sarà. Partiamo dagli. La squadra di coach Walter De Raffaele è attesa, domani, da una trasferta turca che la porterà a giocare contro il Frutti Extra Bursaspor, per l’11a giornata di EuroCup. Problema: innevica. In Grecia pure. Euroleagueball ha rinviato la partita del Panathinaikos in Eurolega, ma, per qualche motivo, non ha emesso lo stesso provvedimento, in condizioni parimenti difficili, per gli orogranata. Non l’ha presa bene il neoplay Jordan Theodore, che su Instagram si è ...

sportal_it : La Reyer non ci sta: 'Situazione surreale' - nuova_venezia : Nonostante le avverse condizioni meteo e le difficoltà per raggiungere Bursa (Turchia) EuroLeague la partita dovrà… - sportli26181512 : Eurocup, 11^ giornata: oggi e domani le italiane su Sky: Undicesima giornata della Regular Season. In campo oggi al… - megabasket : Gli highlights di Vanoli Basket Cremona – Umana Reyer Venezia - VanoliCremona : Vanoli Basket Cremona ?? Umana Reyer Venezia 85-82 ?? #Highlights #LBASerieA -