Basket: Gevi Napoli taglia il play Jeremy Pargo (Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Gevi Napoli (serie A) ha interrotto il rapporto con Jeremy Pargo. Il rapporto, informa in una nota la società napoletana, è stato interrotto in maniera consensuale. L'avventura napoletana del play-guardia statunitense è durata solo tre mesi. Era stato chiamato per sostituire Mayo, rientrato in USA per problemi familiari. Ora la Gevi è sul mercato per individuare il sostituto. Nel prossimo impegno di campionato la Gevi reduce da cinque sconfitte consecutive, affronterà al PalaBarbuto, nel posticipo di lunedì, Trieste L'articolo proviene da Anteprima24.it.

