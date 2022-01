Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per il 2022: ecco le informazioni (Di mercoledì 26 gennaio 2022) ROMA – Dal 1° gennaio 2022 sono rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione degli Assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini del diritto agli Assegni stessi. La circolare INPS 20 gennaio 2022, n. 9 individua i limiti di reddito familiare e mensile relativi al 2022 per il riconoscimento degli Assegni familiari e della maggiorazione di pensione. Le indicazioni fornite dalla circolare si applicano nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull’Assegno al Nucleo Familiare (ANF), ossia i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 26 gennaio 2022) ROMA – Dal 1° gennaiosono rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione deglie delledidi, sia i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini del diritto aglistessi. La circolare INPS 20 gennaio, n. 9 individua i limiti di reddito familiare e mensile relativi alper il riconoscimento deglie delladi. Le indicazioni fornite dalla circolare si applicano nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull’Assegno al Nucleo Familiare (ANF), ossia i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli ...

Advertising

Lopinionista : Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per il 2022 - ArditoAD14 : @TovarishchLeuko @NoName06430673 @BarlaBira Onestamente nemmeno io mi sentirei di metterlo al mondo, come più volte… - chierezbex : @OfficialGattara @ghianda Tipo gli assegni familiari? - QuoSicurezza : Assegni familiari e maggiorazione pensione soggetti non Anf, circolare Inps - BasicLifeSupp : Assegni familiari e maggiorazione pensione soggetti non Anf, circolare Inps -