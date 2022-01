Uomini e Donne: Scontro Inatteso Tra Tina e Gianni! (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ormai è cosa nota che tra Tina e Gemma non scorra buon sangue. Questa volta però la Cipollari ha fatto infuriare pure Gianni Sperti che, per una volta, ha preso le distanze dalle parole della sua collega e ha invece difeso la nostra Gemma. Tra i due opinionisti è scoppiata la lite, andata in onda proprio nell’ultima puntata di Uomini e Donne. Ecco cosa è successo nello studio di Maria De Filippi! Tina offende Gemma in occasione del compleanno della dama Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5, il pubblico è rimasto stupito nel vedere Gianni Sperti riprendere la sua collega Tina Cipollari. I due opinionisti hanno litigato per via di Gemma Galgani, ma ciò che più ha lasciato basiti, è il fatto che Gianni sia andato contro ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ormai è cosa nota che trae Gemma non scorra buon sangue. Questa volta però la Cipollari ha fatto infuriare pure Gianni Sperti che, per una volta, ha preso le distanze dalle parole della sua collega e ha invece difeso la nostra Gemma. Tra i due opinionisti è scoppiata la lite, andata in onda proprio nell’ultima puntata di. Ecco cosa è successo nello studio di Maria De Filippi!offende Gemma in occasione del compleanno della dama Durante l’ultima puntata diandata in onda su Canale 5, il pubblico è rimasto stupito nel vedere Gianni Sperti riprendere la sua collegaCipollari. I due opinionisti hanno litigato per via di Gemma Galgani, ma ciò che più ha lasciato basiti, è il fatto che Gianni sia andato contro ...

