Advertising

TV7Benevento : Tennis: Pescosolido, 'Berrettini in crescita, con Monfils sfida apertissima'... - TV7Benevento : Tennis: Pescosolido, 'Berrettini e Sinner campioni, approdo ai quarti non è una sorpresa'... - TV7Benevento : Tennis: Pescosolido, 'Sinner contro De Minaur ha giocato la sua miglior partita in Australia'... -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Pescosolido

Il Tempo

...i motivi per i quali gli è stato concesso di partecipare senza vaccino - aggiunge- , ... Una brutta pagina per il, speriamo di lasciarcela presto alle spalle e che torni a parlare il ...... Fabio Tavelli e Marco Crugnola ore 21:00 ITALIA vs Australia (differita) Sky SportTelecronaca: Elena Pero e StefanoLUNEDÌ 3 GENNAIO 2022 ore 00:00 Polonia vs Georgia e Norvegia ...Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Vedere Berrettini e Sinner nei quarti non è una sorpresa, le premesse ci sono ormai da tempo per entrambi: sono due giocatori di assoluto livello che migliorano ogni anno.Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Sinner sta crescendo match dopo match e ha sfruttato al meglio un buon tabellone, contro De Minaur ha fatto la sua miglior partita agli Australian Open, non era semplice c ...