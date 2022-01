Sensi-Sampdoria, c’è la data per la decisione sul suo futuro! (Di lunedì 24 gennaio 2022) La Sampdoria attende di conoscere il futuro di Stefano Sensi. Il destino del centrocampista dell‘Inter, infatti, è ancora tutto da scrivere, anche se nelle prossime ore dovrebbero emergere alcune indiscrezioni più precise da Milano. Felipe Caicedo attaccante GenoaInfatti in caso di approdo di uno tra Caicedo e Salcedo, il destino del centrocampista sarà lontano da Milano. E’ atteso infatti un summit tra l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi e la dirigenza, per parlare delle strategie di mercato e anche delle mosse per l’ex Sassuolo. La dirigenza di Corte Lambruschini aspetta, certa di voler consegnare il calciatore a Giampaolo. A Bogliasco però valutano anche alcuni profili alternativi, ad esempio Traoré del Sassuolo. Leggi su rompipallone (Di lunedì 24 gennaio 2022) Laattende di conoscere il futuro di Stefano. Il destino del centrocampista dell‘Inter, infatti, è ancora tutto da scrivere, anche se nelle prossime ore dovrebbero emergere alcune indiscrezioni più precise da Milano. Felipe Caicedo attaccante GenoaInfatti in caso di approdo di uno tra Caicedo e Salcedo, il destino del centrocampista sarà lontano da Milano. E’ atteso infatti un summit tra l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi e la dirigenza, per parlare delle strategie di mercato e anche delle mosse per l’ex Sassuolo. La dirigenza di Corte Lambruschini aspetta, certa di voler consegnare il calciatore a Giampaolo. A Bogliasco però valutano anche alcuni profili alternativi, ad esempio Traoré del Sassuolo.

