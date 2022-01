Scuola, Movimento La Lupa: corteo di ieri solo l’inizio (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma – ieri “le studentesse e gli studenti romani sono scesi in piazza sotto un’unica bandiera, quella del Movimento Lupa, a partecipare alla protesta si sono uniti molti compagni e compagne appartenenti a diverse realtà politiche della città.” “L’appuntamento è stato chiamato per 17.30 di oggi pomeriggio a Piazza della Rotonda per esprimere la nostra rabbia e il profondo dissenso per la morte di Lorenzo, ragazzo udinese ucciso dall’alternanza Scuola-lavoro”. Lo scrivono in un post su Instagram dalla pagina del Movimento studentesco. “La piazza, da subito militarizzata- scrivono- ha con determinazione conquistato il corteo fino al ministero dell’Istruzione, nonostante una serie di cariche violente contro la componente studentesca in testa.” “La giornata si è conclusa sotto il palazzo ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma –“le studentesse e gli studenti romani sono scesi in piazza sotto un’unica bandiera, quella del, a partecipare alla protesta si sono uniti molti compagni e compagne appartenenti a diverse realtà politiche della città.” “L’appuntamento è stato chiamato per 17.30 di oggi pomeriggio a Piazza della Rotonda per esprimere la nostra rabbia e il profondo dissenso per la morte di Lorenzo, ragazzo udinese ucciso dall’alternanza-lavoro”. Lo scrivono in un post su Instagram dalla pagina delstudentesco. “La piazza, da subito militarizzata- scrivono- ha con determinazione conquistato ilfino al ministero dell’Istruzione, nonostante una serie di cariche violente contro la componente studentesca in testa.” “La giornata si è conclusa sotto il palazzo ...

Advertising

Mov5Stelle : Al lavoro per semplificare norme su quarantene e rientro a scuola ?? Leggi qui l'intervista integrale di… - ssheisalady : il movimento e la fluidità di Dario non ce l’ha nessuno in quella scuola mi spiace #amici21 - LSantillo_96 : -Per carità: non voglio dare lezioni a nessuno. Quando stavo io a scuola (e non è passato, poi, tutto questo tempo)… - MolfettaLiveIt : #Molfetta I licei Einstein-Da Vinci impegnati nel progetto “Scuola in movimento” - MolfettaLiveIt : I licei Einstein-Da Vinci impegnati nel progetto “Scuola in movimento” -