Salvini-Letta-Pd | prove di dialogo | si tratta sul nuovo governo

(Di lunedì 24 gennaio 2022) «Mentre io cercavo consensi, Matteova sul». L?irritazione di Silvio Berlusconi nei confronti dell?alleato non si è smaltita con la telefonata che il...

SalvatoreMerlo : Salvini vede Fraccaro e gli dice Tremonti. Vede Letta, e gli dice Draghi. Vede Pera e gli dice “sei tu”. Idem con l… - LegaSalvini : #Quirinale, #Salvini: «Mi spiace che da #Letta arrivino solo no pregiudiziali» - Agenzia_Ansa : Quirinale, 'Togliere Draghi dalla presidenza del Consiglio sarebbe pericoloso'. Lo afferma il leader della Lega Sa… - malva444 : Quirinale, la diretta – Letta: “No a candidati di centrodestra”. Ma Conte chiude solo ai nomi di bandiera. Salvini:… - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Quirinale, Letta: bis Mattarella sarebbe perfetto, ne parlerò con Salvini #quirinale -

A meno di un miracolo nel previsto faccia a faccia fra, i grandi elettori di centrodestra, quanto quelli di centrosinistra, non dovrebbero scrivere alcun nome sulla scheda. Segno che ......50 a settimana prezzo bloccato Attiva Ora Tutti i contenuti del sito, il quotidiano e gli allegati in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Leggi anche Quirinale,e l'...Qualche passo avanti ci potrebbe essere già nelle prossime ore. Salvini ha infatti anticipato che «a breve» vedrà Letta. E a fronte delle difficoltà di Conte a tenere unito il primo gruppo ...Il Parlamento registrerà oggi un record assoluto: quello delle schede bianche. Tanto a destra quanto a sinistra l’astensione è l’opzione più gettonata. È un risultato che riflette, almeno in apparenza ...