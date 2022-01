Roberto Petrella | arrestato il medico no vax che ha curato con i funghi un paziente che poi è morto

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Invece di suggerire un ricovero urgente, necessario per salvargli la vita ma sconsigliato in maniera esplicita, al suoaveva prescritto intrugli a base di. L’uomo, che aveva gravi patologie pregresse come cardiopatia con acuzie di infarto nel 2007, ipertensione, ipercolerestolemia, diabete, problemi di prostata, èin un comune non specificato della Campania, dove risiedeva. A lui avrebbe prescritto – tramite colloqui telefonici e senza visite di persona – pratiche non scientifiche non riconosciute dalla medicina ufficiale, fino al decesso per infarto. Per questo motivonoto per le sue posizioni contro il vaccino, è statodagli agenti della Digos di Catanzaro, che gli hanno notificato gli arresti domiciliari con ...

... su richiesta della Procura della Repubblica di Catanzaro, per il reato di omicidio colposo nei confronti del medico ginecologo, già destinatario di un provvedimento non definitivo ...Nei giorni scorsi il ginecologoaveva annunciato un progetto su cui puntava molto: 'Si tratta del Giardino della Salute, noi cureremo all'interno di questa struttura con terapia non medica, ma con micoterapia e ...CATANZARO – Ha prescritto cure “alternative” ad un paziente residente in Campania seguito solo telefonicamente che poi è morto. Per questo un medico di Teramo, Roberto Petrella, conosciuto come no vax ...CATANZARO/CAMPANIA – Ha prescritto cure “alternative” ad un paziente residente in Campania seguito solo telefonicamente che poi è morto. Per questo un medico di Teramo, Roberto Petrella, conosciuto co ...