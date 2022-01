Renato Cecchetto | è morto l’attore e doppiatore voce di Shrek

Advertising

di Redazione Spettacoli Ha recitato in oltre 80 film e ha dato la voce a personaggi dei cartoon, oltre che di film, telefilm e videogiochi È morto a 70 anni, attore e doppiatore che ha recitato in oltre 80 film ed è conosciuto come voce di "Shrek" nella serie animata oltre che del personaggio di Hamm in "Toy Story" . Nato ad Adria, in ..., attore e doppiatore italiano noto soprattutto per aver prestato la propria voce a Shrek, è deceduto nella notte di domenica 23 gennaio all'ospedale San Camillo di Roma, a causa dell'... The actor and voice actor Renato Cecchetto died in the night at the San Camillo hospital in Rome. Known for being the Italian voice of Shrek's character, his condition worsened after a scooter accident ...