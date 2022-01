**Referendum: partito Insieme, 'no a omicidio del consenziente e a legalizzazione cannabis'** (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gen, (Adnkronos) - La Direzione Nazionale di Insieme, approvando unanimemente l'ampio documento politico proposto dal Coordinamento nazionale del partito, ha preso nettamente posizione contro gli annunciati referendum relativi all' “omicidio del consenziente” e alla legalizzazione della cannabis. Insieme ritiene che "la focalizzazione dell' impegno del governo sulla lotta alla pandemia e sul Pnrr non deve accecare il complessivo sistema politico-istituzionale del nostro Paese, impedendogli di osservare, con tutta l'attenzione che merita, il più vasto contesto tematico in cui si impongono argomenti che vanno oltre l' urgenza del momento e non possono essere sacrificati allo stato di allarme in cui viviamo". "Ci riferiamo, in modo particolare, alle tematiche di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gen, (Adnkronos) - La Direzione Nazionale di, approvando unanimemente l'ampio documento politico proposto dal Coordinamento nazionale del, ha preso nettamente posizione contro gli annunciati referendum relativi all' “del” e alladellaritiene che "la focalizzazione dell' impegno del governo sulla lotta alla pandemia e sul Pnrr non deve accecare il complessivo sistema politico-istituzionale del nostro Paese, impedendogli di osservare, con tutta l'attenzione che merita, il più vasto contesto tematico in cui si impongono argomenti che vanno oltre l' urgenza del momento e non possono essere sacrificati allo stato di allarme in cui viviamo". "Ci riferiamo, in modo particolare, alle tematiche di ...

**Referendum: partito Insieme, 'no a omicidio del consenziente ea legalizzazione cannabis'**

