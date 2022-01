Advertising

TV7Benevento : Quirinale: terminato incontro Conte-Salvini alla Camera... - PoliticaNewsNow : Quirinale, terminato incontro Salvini-Letta: 'I due leader si rivedranno domani' - Grazian13797081 : @HuffPostItalia Qualcuno spieghi a Salvini che si deve ragionare sul lungo periodo. E con quello che può accadere i… - News24_it : Quirinale, la diretta - I vertici alla vigilia del voto: terminato il confronto nel centrosinistra. Letta incontrer… - Roberto__Sacco : Terminato alla Camera l'incontro tra i leader del centrosinistra Letta, Conte e Speranza Conte: 'Siamo molto soddis… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale terminato

Dopo averle operazioni di voto, l'ex presidente della Camera è salito verso gli scranni più alti della presidenza per sun breve scambio di saluti e stretta di mano con la presidente del ...'Lungo e cordiale incontro tra Matteo Salvini ed Enrico Letta negli uffici della Lega alla Camera. Con il faccia a faccia si è aperto un dialogo: i due leader stanno lavorando su delle ipotesi e si ...Roma, 24 gen. (Adnkronos) - E' terminato a Montecitorio l'incontro tra il leader del M5S Giuseppe Conte e il segretario della Lega, Matteo Salvini.Tutto pare ruotare attorno all’elezione del Presidente della Repubblica: da lì, come in un domino, si decideranno le mosse di tutte le pedine fino all’elezione del Presidente della Fondazione Cassa di ...