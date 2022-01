Prefetto Roma | verso divieto a raduno No Vax pratoni del Vivaro

(Di lunedì 24 gennaio 2022)– Ildi, Matteo Piantedosi, è pronto a firmare l’atto per vietare ilno vax previsto al pratone delnel Comune di Rocca Di Papa dal 10 al 13 febbraio. “L’iniziativa- fa sapere la Prefettura- è già all’attenzione ed è stata oggetto di alcune riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. In particolare se n’è discusso alla riunione di stamattina. L’indirizzo delè quello di vietare l’evento così come analoghe iniziative che violino la normativa anticovid consentendo assembramenti incontrollati di persone”. (Agenzia Dire)

Advertising

pixel_di : RT @LArcozzi: @Moonlightshad1 Sarebbe meglio chiederlo al prefetto di Roma. Credo - PivaEdoardo : RT @RenatoSouvarine: @KatyRemy @PivaEdoardo Il prefetto di Roma,si presume sia in contatto diretto con il Viminale. Ergo...Cmq, ho chiesto… - RenatoSouvarine : @KatyRemy @PivaEdoardo Il prefetto di Roma,si presume sia in contatto diretto con il Viminale. Ergo...Cmq, ho chies… - KatyRemy : @RenatoSouvarine @PivaEdoardo Penso che il problema sia il prefetto di Roma - LArcozzi : @Moonlightshad1 Sarebbe meglio chiederlo al prefetto di Roma. Credo -

Ultime Notizie dalla rete : Prefetto Roma

RomaToday

... in viaa Salerno, mentre i funerali saranno celebrati il 25 gennaio, alle ore 10, nella ... Voteranno nelle fasce orarie comunicate alla Camera dal. Al drive in è stato allestito un seggio ...I vescovi considerano irresponsabile nelle circostanze attuali recarsi ain gruppo e onorare i numerosi appuntamenti previsti nell'arco di una settimana. Il card. Marc Ouellet,della ...Il Comitato Provinciale dell’ANPI di Roma e le sezioni dei Castelli Romani, nella preoccupazione per quello che l’imminente e annunciato raduno “No Vax” in località Pratoni del Vivaro a Rocca di Papa, ...La Prefettura di Roma è intenzionata a vietare l'iniziativa organizzata dal movimento no vax in programma dal 10 al 13 febbraio nell'altopiano dei Pratoni del Vivaro, nei comuni di Rocca di Papa e Vel ...