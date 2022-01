Perché Jannik Sinner non sta guadagnando posizioni nella classifica ATP? Cosa deve fare per scalare il ranking (Di lunedì 24 gennaio 2022) Jannik Sinner sta giocando gli Australian Open da numero 10 della classifica mondiale con 3390 punti, dato che lunedì scorso ha scavalcato il polacco Hubert Hurkacz, mentre una settimana prima, lo scorso 10 gennaio, subito dopo l’ATP Cup, era al numero 11, alle spalle del canadese Felix Auger-Aliassime, pur avendo sempre 3390 punti. classifica ATP 17 GENNAIO 2021 1 Novak Djokovic (Serbia) 11015 2 Daniil Medvedev (Russia) 8935 3 Alexander Zverev (Germania) 7970 4 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 65405 Rafael Nadal (Spagna) 48756 Andrey Rublev (Russia) 47857 Matteo Berrettini (Italia) 45688 Casper Ruud (Norvegia) 41559 Felix Auger-Aliassime (Canada) 360810 Jannik Sinner (Italia) 339011 Hubert Hurkacz (Polonia) 3336 L’azzurro agli Australian Open difendeva i ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022)sta giocando gli Australian Open da numero 10 dellamondiale con 3390 punti, dato che lunedì scorso ha scavalcato il polacco Hubert Hurkacz, mentre una settimana prima, lo scorso 10 gennaio, subito dopo l’Cup, era al numero 11, alle spalle del canadese Felix Auger-Aliassime, pur avendo sempre 3390 punti.17 GENNAIO 2021 1 Novak Djokovic (Serbia) 11015 2 Daniil Medvedev (Russia) 8935 3 Alexander Zverev (Germania) 7970 4 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 65405 Rafael Nadal (Spagna) 48756 Andrey Rublev (Russia) 47857 Matteo Berrettini (Italia) 45688 Casper Ruud (Norvegia) 41559 Felix Auger-Aliassime (Canada) 360810(Italia) 339011 Hubert Hurkacz (Polonia) 3336 L’azzurro agli Australian Open difendeva i ...

