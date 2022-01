Ordina cure alternative e il paziente muore | arrestato a Catanzaro un medico No vax Roberto Petrella

Leggi su open.online

(Di lunedì 24 gennaio 2022), 75 anni, ginecologo di Teramo, è statodalla polizia dicon l’accusa di omicidio colposo. Ilaveva in cura unaffetto da diverse patologie pregresse e lo aveva convinto a non contattare il propriodi base e a non presentarsi assolutamente in pronto soccorso, perché lo avrebbero intubato e ucciso. Ma il, un uomo campano di 53 anni, è morto per arresto cardiocircolatorio., che avrebbe seguito l’uomo solo telefonicamente, gli aveva suggerito di seguire una terapia di vitamine e «intrugli a base di funghi». Il ginecologo era già noto alle forze dell’ordine per le sue teorie anti-vacciniste: era stato radiato con un provvedimento non definitivo dell’Ordine dei ...