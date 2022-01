Omicron, Figliuolo: “Dovremmo essere arrivati al plateau della curva. Si sta andando in discesa. Tutto questo grazie ai vaccini” (Di lunedì 24 gennaio 2022) E’ ovviamente ancora Tutto da verificare ma, stando a quanto comunicato dal bollettino quotidiano stilato dal ministro della Salute, oggi in Italia sono stati censiti 77.696 nuovi contagi e 352 decessi. Un bilancio più che positivo, rispetto agli oltre 180mila casi che fino a poco giorni fa contavamo all’ordine del giorno. Figliuolo: “Dovremmo essere arrivati al plateau della curva. Si sta andando in discesa, speriamo che questo sia il trend consolidato” Non a caso, già stamane, visitando il centro vaccinale del Portello di Milano, commentando la situazione nel Paese in merito alla variante Omicron, il generale Francesco Paolo Figliuolo ha ‘azzardato’ ... Leggi su italiasera (Di lunedì 24 gennaio 2022) E’ ovviamente ancorada verificare ma, stando a quanto comunicato dal bollettino quotidiano stilato dal ministroSalute, oggi in Italia sono stati censiti 77.696 nuovi contagi e 352 decessi. Un bilancio più che positivo, rispetto agli oltre 180mila casi che fino a poco giorni fa contavamo all’ordine del giorno.: “al. Si stain, speriamo chesia il trend consolidato” Non a caso, già stamane, visitando il centro vaccinale del Portello di Milano, commentando la situazione nel Paese in merito alla variante, il generale Francesco Paoloha ‘azzardato’ ...

