Netflix in crisi, la sentenza è ufficiale: ora cosa succederà? (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si blocca la crescita della piattaforma streaming Netflix, che sembrerebbe essere entrata in crisi: cosa succederà adesso. Prima importante crisi per Netflix, con la piattaforma streaming che sta vedendo la sua crescita bloccata per la prima volta. Il tutto avviene nonostante la produzione di alcune serie come Squid Game e The Witcher. Andiamo a vedere cosa sta succedendo. La piattaforma streaming vede la sua crescita blocccata (via Screenshot)L’anno nuovo non è partito nel migliore dei modi per Netflix, che ha visto la propria crescita bloccata per la prima volta dalla sua nascita. Un vero e proprio colpo basso, specialmente per quanto riguarda il 2021 che ha visto l’uscita di serie tv diventate ben presto cult come Squid Game e ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si blocca la crescita della piattaforma streaming, che sembrerebbe essere entrata inadesso. Prima importanteper, con la piattaforma streaming che sta vedendo la sua crescita bloccata per la prima volta. Il tutto avviene nonostante la produzione di alcune serie come Squid Game e The Witcher. Andiamo a vederesta succedendo. La piattaforma streaming vede la sua crescita blocccata (via Screenshot)L’anno nuovo non è partito nel migliore dei modi per, che ha visto la propria crescita bloccata per la prima volta dalla sua nascita. Un vero e proprio colpo basso, specialmente per quanto riguarda il 2021 che ha visto l’uscita di serie tv diventate ben presto cult come Squid Game e ...

