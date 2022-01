Muoiono in uno schianto 5 giovanissimi tra i 17 e i 22 anni: nessuno aveva la patente (Di lunedì 24 gennaio 2022) Le vittime sono Dennis Guerra, 20 anni di Sabbio Chiese, El Harram Imad, 20 anni di Preseglie, Natiq Imad, 20 anni, di Pertica Bassa, Natiq Sala’, 22enne di Vestone e Irene Sala, 17 anni, di Villanuova sul Clisi. I ragazzi erano a bordo di un’auto prestata loro da un amico, che li seguiva su un’altra auto a distanza. L’incidente è accaduto sabato sera alle 22.30 sulla statale 45bis, che collega Brescia e Salò. nessuno dei cinque ragazzi aveva la patente. Al momento, non sono state rese note le dinamiche: forse un malore, una distrazione, la troppa velocità. Tutto quel che è certo è che la Polo Volkswagen su cui si trovavano è andata a schiantarsi frontalmente contro un autobus, sbalzando fuori i corpi dei cinque giovani. Sotto choc l’autista del mezzo, ferito ma non in ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 24 gennaio 2022) Le vittime sono Dennis Guerra, 20di Sabbio Chiese, El Harram Imad, 20di Preseglie, Natiq Imad, 20, di Pertica Bassa, Natiq Sala’, 22enne di Vestone e Irene Sala, 17, di Villanuova sul Clisi. I ragazzi erano a bordo di un’auto prestata loro da un amico, che li seguiva su un’altra auto a distanza. L’incidente è accaduto sabato sera alle 22.30 sulla statale 45bis, che collega Brescia e Salò.dei cinque ragazzila. Al momento, non sono state rese note le dinamiche: forse un malore, una distrazione, la troppa velocità. Tutto quel che è certo è che la Polo Volkswagen su cui si trovavano è andata a schiantarsi frontalmente contro un autobus, sbalzando fuori i corpi dei cinque giovani. Sotto choc l’autista del mezzo, ferito ma non in ...

Advertising

SoniaLaVera : RT @actarus1070: Crisanti, uno dei maggiori sponsor del vaccino e delle misure restrittive, inizia a farsi delle domande sacrosante come tu… - Daniele85pari : RT @actarus1070: Crisanti, uno dei maggiori sponsor del vaccino e delle misure restrittive, inizia a farsi delle domande sacrosante come tu… - actarus1070 : Crisanti, uno dei maggiori sponsor del vaccino e delle misure restrittive, inizia a farsi delle domande sacrosante… - armir35 : Nei film horror muoiono tutti alla fine tranne uno. Chi? - QueenG80328621 : Ma i fan di sole che sottolineano le due uscite infelici di Nat per affossarla dimenticando: 1 ha dato della bitc… -