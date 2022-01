L'Oms esorta i Paesi del mondo: 'Non possiamo permettere che la pandemia continui a trascinarsi' (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms, nel corso di una conferenza stampa ha nuovamente esortato tutti i Paesi a collaborare per contrastare la pandemia da Covid - 19, contando sul ... Leggi su globalist (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms, nel corso di una conferenza stampa ha nuovamenteto tutti ia collaborare per contrastare lada Covid - 19, contando sul ...

