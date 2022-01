L'ingegnere robotico è la professione del futuro in Italia, secondo LinkedIn (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il mercato Italiano della robotica è il settimo a livello mondiale e il secondo in Europa, dietro alla Germania Leggi su repubblica (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il mercatono della robotica è il settimo a livello mondiale e ilin Europa, dietro alla Germania

L'ingegnere robotico è la professione del futuro in Italia, secondo LinkedIn La notizia che al primo posto della classifica secondo LinkedIn delle 25 professioni in ascesa in Italia ci sia l'ingegnere robotico non stupisce Bruno Siciliano, professore di robotica all'Università di Napoli Federico II : 'Le aule del nostro corso di laurea in Ingegneria dell'Automazione e Robotica dal 2013 a ...

