Lazio | dopo le dure polemiche l’affare si chiude | è ufficiale

(Di lunedì 24 gennaio 2022) La, nelle prossime ore, proverà a sfoltire la rosa così da poter regalare rinforzi a Sarri.un addio: operazione chiusa. Non si pone particolari obiettivi stagionali lail pareggio contro l’Atalanta. I biancocelesti, al momento, occupano l’ottava posizione in classifica a quota 36 punti a -7 dall’Atalanta quarta. Per il club, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Agenzia_Ansa : Riaprono al pubblico le tombe di Fadilla e dei Nasoni, due gioielli della via Flaminia a Roma. Dal 20 gennaio ogni… - reportrai3 : È il 2 dicembre 2021. E finalmente, dopo quasi 4 anni dalle elezioni del 2018, il Senato vota il ricorso della manc… - surfasport : ???? MIZUNO DIVENTERA’ IL NUOVO SPONSOR TECNICO DELLA LAZIO? ?? Secondo quanto rivelato dal noto sito di spoiler… - LazioNostalgia : Il #25aprile 1976, #Chinaglia parte definitivamente per gli USA, dopo che Lenzini ha accettato di cederlo ai… - LazioNostalgia : Quel gesto costerà caro a #Chinaglia. Nel 1974/75 sarà accolto dai fischi su tutti i campi d'Italia. Inoltre la… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio dopo

... la possibilità di prendere un altro attaccantel'infortunio di Joaquin Correa e la situazione ... L'attaccante, che ha condiviso diversi anni con l'allenatore alla, in questa stagione non sta ...Soprattutto nel reparto offensivo,il ko per infortunio di Correa che resterà ai box per oltre ... il primo è un profilo che Inzaghi conosce bene avendolo allenato allaed è in uscita dal ...Un silenzio assordante di facciata perché, nella verità, il rumore divampa. Il centrosinistra romano, tra spritz e ostriche, sta ...Il destino di Mauro Zarate sembrava essere ormai scritto: dopo l’esperienza in Brasile l'ex Lazio e Fiorentina era pronto a tornare in patria, in Argentina, al Gimnasia ...