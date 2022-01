L’amico Enzo (Di lunedì 24 gennaio 2022) di Tommaso D’Angelo Complicato, davvero complicato scrivere del mio amico Enzo Fasano. Conosciuto agli albori della mia carriera –oggi mi sento davvero vecchio e acciaccato- quando frequentavo, per imparare l’arte della politica, i Consigli comunali. Che erano delle vere e proprie arene ma di grande qualità, sebbene della Prima Repubblica. Con Nino Colucci, Enzo Demasi, Pippo Falvella e Sergio Valese rappresentò la spina dorsale dell’Msi, che raccoglieva eredità pesanti. Mele, Tedesco, Palumbo. Un’isola felice per i missini tanto che Almirante amava chiudere le campagne elettorali in Piazza della Concordia con gli applausi e i cori di un popolo in festa sulle note di Sole che sorgi… Dal partito monarchico all’Msi, poi in Alleanza Nazionale, Pdl e Forza Italia, seguendo il suo amico fraterno Maurizio Gasparri. E sempre con la capacità di farsi eleggere ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 24 gennaio 2022) di Tommaso D’Angelo Complicato, davvero complicato scrivere del mio amicoFasano. Conosciuto agli albori della mia carriera –oggi mi sento davvero vecchio e acciaccato- quando frequentavo, per imparare l’arte della politica, i Consigli comunali. Che erano delle vere e proprie arene ma di grande qualità, sebbene della Prima Repubblica. Con Nino Colucci,Demasi, Pippo Falvella e Sergio Valese rappresentò la spina dorsale dell’Msi, che raccoglieva eredità pesanti. Mele, Tedesco, Palumbo. Un’isola felice per i missini tanto che Almirante amava chiudere le campagne elettorali in Piazza della Concordia con gli applausi e i cori di un popolo in festa sulle note di Sole che sorgi… Dal partito monarchico all’Msi, poi in Alleanza Nazionale, Pdl e Forza Italia, seguendo il suo amico fraterno Maurizio Gasparri. E sempre con la capacità di farsi eleggere ...

