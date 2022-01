La curva si abbassa I dati di 11 Regioni | cosa succede

Advertising

mazzeoantonio : @Bolle69106571 prima possibile, appena si abbassa questa maledetta curva arrivo - Nick_the_brave : La curva si abbassa???????????? - Giorno_Lodi : Lodi: casi Covid più gravi, la curva si abbassa - DovAnachronos : @sregolatore Da domani scatta la zona arancione sempre in ottica contagi e coi superGP che potranno uscire e fare c… - IlTelegrafo : Contagi stabili La curva non si abbassa -

Ultime Notizie dalla rete : curva abbassa

ilGiornale.it

Silain 11 Regioni È ancora presto per cantare vittoria e considerarci fuori dalla pandemia, certo, ma ben 11 Regioni italiane hanno visto calare la lorodei contagi del 4,3%. E ...Sono 1.623 i nuovi positivi al covid - 19 in provincia di Ravenna: Si tratta di 780 uomini e 843 donne. I tamponi eseguiti sono stati 3.253. Sono sei le vittime: cinque uomini di 78, 85 (2), 87 (ma ...Dopo oltre tre mesi, c'è un calo dei nuovi positivi al Covid-19 su più di mezza Italia. Il dato medio è del -4,3%: ecco la situazione in tutte le Regioni ...Lodi - Il peggio sembra ormai alle spalle. In provincia di Lodi il picco dei ricoveri per pazienti con Covid è stato superato il 5 gennaio. Nella settimana tra il 29 dicembre e il 5 gennaio, solo nel ...