Kean, dopo Milan-Juventus il rapporto con i tifosi si sgretola: cos’è successo? (Di lunedì 24 gennaio 2022) Lo zero a zero di San Siro ha messo in mostra un Kean incapace di conquistare il cuore dei tifosi bianconeri. Futuro lontano dalla Juventus. Un’altra prestazione sotto tono da parte del centravanti della Juventus con i tifosi che hanno ormai perso la pazienza; Kean non ha convinto nella serata di San Siro contro il Milan e il suo futuro è sempre più lontano da Torino. LapresseIn diciotto minuti in cui è stato in campo ha ricevuto un cartellino giallo; questo l’acuto di Kean nel match di San Siro, contro il Milan, terminato zero a zero. Altra prestazione deludente da parte del centravanti azzurro che fatica tremendamente a mostrare il proprio valore. Una situazione per nulla semplice per vari motivi: se da una parte l’ex PSG ha messo a ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 24 gennaio 2022) Lo zero a zero di San Siro ha messo in mostra unincapace di conquistare il cuore deibianconeri. Futuro lontano dalla. Un’altra prestazione sotto tono da parte del centravanti dellacon iche hanno ormai perso la pazienza;non ha convinto nella serata di San Siro contro ile il suo futuro è sempre più lontano da Torino. LapresseIn diciotto minuti in cui è stato in campo ha ricevuto un cartellino giallo; questo l’acuto dinel match di San Siro, contro il, terminato zero a zero. Altra prestazione deludente da parte del centravanti azzurro che fatica tremendamente a mostrare il proprio valore. Una situazione per nulla semplice per vari motivi: se da una parte l’ex PSG ha messo a ...

