Inter news | un colpo a gennaio ci sarà Un nome prende sempre più quota

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Tuttavia, prosegue il quotidiano, la soluzione più logica porterebbe ad un altro, che standopiù. Si tratta di Eddie Salcedo, ex Primavera dell'in prestito a La Spezia ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter news

Secondo il Corriere dello Sport però i contatti tra le parti non sono ancora stati avviati , anche perché il Doria aspetta ancora di capire il futuro di Sensi con l'Commenta per primo L'esterno offensivo 23enne Rigoberto Rivas , exin forza alla Reggina , è finito nel mirino dell'Udinese.24 gen 2022 - Il conduttore e direttore artistico: "Adesso i teatri e i cinema hanno capienza totale e questa è un’immagine che speriamo continui sempre".Zlatan Ibrahimovic ha abbandonato anzitempo la partita contro la Juventus per un problema al tendine d'Achille: condizioni da valutare.