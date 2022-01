Il Parlamento Europea vota a favore del Digital Service Act: stop a gran parte delle pubblicità mirate (Di lunedì 24 gennaio 2022) Con una schiacciante maggioranza il Parlamento Europeo dà parere positivo al DSA e ad alcuni emendamenti proposti dagli schieramenti. Lotta senza quartiere a pubblicità mirate e furbate varie. Attesa l’approvazione del Consiglio... Leggi su dday (Di lunedì 24 gennaio 2022) Con una schiacciante maggioranza ilEuropeo dà parere positivo al DSA e ad alcuni emendamenti proposti dagli schieramenti. Lotta senza quartiere ae furbate varie. Attesa l’approvazione del Consiglio...

Advertising

gualtierieurope : Molto toccante la cerimonia al Parlamento europeo di Strasburgo in memoria di #DavidSassoli. Nelle parole commosse… - Palazzo_Chigi : Congratulazioni a @RobertaMetsola per l’elezione a Presidente del Parlamento Europeo, un'istituzione centrale per i… - myrtamerlino : Ursula Von Der Leyen: Presidente della Commissione europea Christine Lagarde: Presidente della BCE Roberta… - Digital_Day : Il confronto tra Europa e big tech americani è sempre più acceso - GRETA1SGARBO : RT @AlessioPisano: Comunque tra Ursula Von der Leyen (7) e Roberta Metsola (4), le due donne a capo di Commissione europea e Parlamento eur… -