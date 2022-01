Il Corsport: Insigne manda in scena il remake di “es tu culpa” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il Corriere dello Sport ricorda la frase di Higuain juventino rivolta a De Laurentiis: «Es tu culpa». E il quotidiano ha ricordato la frase rivolta ieri alle telecamere dopo il gol: «Non è colpa mia, ti amerò per sempre». Insigne ha spedito un tele-messaggio in diretta televisiva al popolo azzurro, alla squadra, alla maglia e ai posteri toccandosi più volte lo stemma, la grande N che guarda caso campeggia proprio all’altezza del cuore: «Non è colpa mia, ti amerò per sempre». La prima parte del discorso non si coglie chiaramente perché lui è di spalle, ma la versione chiarita dall’entourage è questa. E riguarda l’addio non soltanto annunciato ma anche certificato dalla firma sul contratto quadriennale con il Toronto FC: in primis Lorenzo non si ritiene responsabile della separazione, no, e considerando che le parti coinvolte nella storia del rinnovo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il Corriere dello Sport ricorda la frase di Higuain juventino rivolta a De Laurentiis: «Es tu». E il quotidiano ha ricordato la frase rivolta ieri alle telecamere dopo il gol: «Non è colpa mia, ti amerò per sempre».ha spedito un tele-messaggio in diretta televisiva al popolo azzurro, alla squadra, alla maglia e ai posteri toccandosi più volte lo stemma, la grande N che guarda caso campeggia proprio all’altezza del cuore: «Non è colpa mia, ti amerò per sempre». La prima parte del discorso non si coglie chiaramente perché lui è di spalle, ma la versione chiarita dall’entourage è questa. E riguarda l’addio non soltanto annunciato ma anche certificato dalla firma sul contratto quadriennale con il Toronto FC: in primis Lorenzo non si ritiene responsabile della separazione, no, e considerando che le parti coinvolte nella storia del rinnovo ...

