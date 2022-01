Gli stadi più brutti del mondo (e i più belli) (Di lunedì 24 gennaio 2022) Gli stadi di calcio, che passione. Per alcuni, i tifosi più calorosi e appassionati, sono come una seconda casa. Un condominio un po’ numeroso, è vero, ma con dei vicini innamorati degli stessi colori. Per chi segue la propria squadra anche in trasferta poi, ogni volta è un’avventura, una scoperta. Ogni stadio ha il suo fascino, ogni settore la sua storia. Andare a vedere la partita dal vivo permette anche di visitare gli stadi, di apprezzarne le strutture. Ma non tutti sono così accoglienti. Anzi, alcuni sono decadenti, terribilmente scomodi, freddi d’inverno e caldi d’estate. E così, al tempo dei social, quei commenti che una volta riempivano i bar dello sport finiscono oggi in rete ed hanno permesso al portale britannico Money di redigere una vera e propria classifica degli impianti d’Europa. Il top In vetta c’è il ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 24 gennaio 2022) Glidi calcio, che passione. Per alcuni, i tifosi più calorosi e appassionati, sono come una seconda casa. Un condominio un po’ numeroso, è vero, ma con dei vicini innamorati degli stessi colori. Per chi segue la propria squadra anche in trasferta poi, ogni volta è un’avventura, una scoperta. Ognio ha il suo fascino, ogni settore la sua storia. Andare a vedere la partita dal vivo permette anche di visitare gli, di apprezzarne le strutture. Ma non tutti sono così accoglienti. Anzi, alcuni sono decadenti, terribilmente scomodi, freddi d’inverno e caldi d’estate. E così, al tempo dei social, quei commenti che una volta riempivano i bar dello sport finiscono oggi in rete ed hanno permesso al portale britannico Money di redigere una vera e propria classifica degli impianti d’Europa. Il top In vetta c’è il ...

Advertising

MarcoBellinazzo : Quesito: dove lo sport ha ricevuto aiuti per 8 miliardi e il calcio di vertice prestiti per 600 milioni e 250 milio… - FBiasin : L’errore non è #Sanremo con capienza al 100%, l’errore sono gli stadi con capienza ridotta a 5000 con tre dosi e… - serena16_ : RT @teresaarg_: “Ultimo è stato bocciato ai casting e ora riempie gli stadi” ?? MARIA URLALO A TUTTI #AMICI21 - Antonioerred : RT @BluDiChina: Un amico, da anni a Stoccolma, mi scrive che in Svezia il #greenpass è solo per stadi, teatri e musei, il resto è free. Gli… - beacrispis : RT @BluDiChina: Un amico, da anni a Stoccolma, mi scrive che in Svezia il #greenpass è solo per stadi, teatri e musei, il resto è free. Gli… -