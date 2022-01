Germania, studente apre il fuoco e ferisce diverse persone all’interno dell’università di Heidelberg e poi si suicida (Di lunedì 24 gennaio 2022) Uno studente armato ha aperto il fuoco in un auditorium dell’università di Heidelberg, nel sudovest della Germania, ferendo diverse persone. Non sono stati forniti dettagli sulla dinamica, se non che quella usata nella sparatoria è un’arma a canna lunga. Secondo quanto riferisce la polizia di Mannheim, l’aggressore, che non avrebbe agito per motivi politici o religiosi, si è suicidato con l’arma usata per sparare contro le persone presenti nell’aula universitaria. Articolo in aggiornamento Foto di repertorio L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Unoarmato ha aperto ilin un auditoriumdi, nel sudovest della, ferendo. Non sono stati forniti dettagli sulla dinamica, se non che quella usata nella sparatoria è un’arma a canna lunga. Secondo quanto rila polizia di Mannheim, l’aggressore, che non avrebbe agito per motivi politici o religiosi, si èto con l’arma usata per sparare contro lepresenti nell’aula universitaria. Articolo in aggiornamento Foto di repertorio L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

guidoolimpio : Germania. Ateneo di Heildelberg. Uno studente apre il fuoco e ferisce diverse persone, quindi si suicida (dati preliminari) - rico6868 : @fiddlerxx Non è come in Germania. Qui lo studente che lavora è trattato dalle fabbriche come braccia da sfruttare,… - an12frnc : RT @TgLa7: #Germania: attacco #Heidelberg, attentatore era uno studente - MLFranciolini : RT @TgLa7: #Germania: attacco #Heidelberg, attentatore era uno studente - TgLa7 : #Germania: attacco #Heidelberg, attentatore era uno studente -